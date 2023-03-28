دعاء اليوم السابع من رمضان 2023 مكتوب pdf، أهم أسلحة المسلم هي الصلاة والدعاء والأذكار، إذ إنها تحميه وتقيه من كل شيء سيء، كما إن الأدعية لها فوائد عظيمة منها تُقرب المسلم من الله سبحانه وتعالى وتمحو سيئاته وينال الحسنات والأجر والثواب وتُفتح له أبواب الرزق وتحقيق الأمنيات، فكيف لو تضاعفت الأدعية وهذه الأعمال الصالحة في شهر رمضان المبارك، الذي يعده الله سبحانه وتعالى من أهم شهور السنة وأكثرها خيراً وبركة ولها خاصية عنده عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

أدعية اليوم السابع 7 رمضان 2023 فيديو

أدعية اليوم السابع 7 رمضان 2023 فيديو، مع دخول شهر رمضان المبارك في يومه السادس، فإن الناس تدعو في هذا اليوم كل الأدعية المناسبة حتى تنال الأجر والثواب لاسيما بعد أداء الصوات وفي أوقات الراحة والعمل والذكر والعبادة، لكن الأدعية تتضاعف بعد أداء الفرائض وبين الصلاة والإقامة لأنه وفق علماء لدين فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء مسلم في هذا التوقيت، من هذا المنطلق ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أفضل دعاء لليوم السابع من رمضان 2023- 1444.

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أفضل دعاء 7 رمضان 1444 مكتوب ومسوع

أفضل دعاء 7 رمضان 1444 مكتوب ومسوع، المسلمون يواصلون اغتنام أيام الشهر الفضيل، إذ يبحثون في اليوم السادس من رمضان عن أدعية اليوم السابع من الشهر المبارك حتى يحضروها ويتجهزوا لترديدها والدعاء بها في أوقات أذكارهم وعباداتهم وبعد أدعاء الصلوات والفرائض، كون الدعاء مهم جداً لكل المسلمين فهو يزيل الهموم والكربات ويمحو ويمحق السيئات ويبدلها بحسنات وأجر عظيم خاصة في هذه الأيام العظيمة من رمضان المبارك.

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دعاء يوم 7 رمضان 1444- 2023

دعاء يوم 7 رمضان 1444- 2023، في هذه الأيام المباركة يستجيل الله سبحانه وتعالى الدعاء من عباده الصالحين، لذا يكثر الدعاء في شهر الخير والبركة، لذلك يبحث المسلمون عن أجمل أدعية شهر رمضان المستجابة بأمر الله عز وجل، وهنا نرفق لكم دعاء اليوم السابع مع شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري، فعن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ".