دعاء 6 رمضان 2023.. أجمل أدعية اليوم السادس من رمضان 1444، يبحث غالبية المسلمون عن أدعية شهر رمضان المبارك ليدعو الله من خلالها، من أجل الثواب والرزق والأجر، لأن الأدعية هي الصلة بين الانسان والله سبحانه وتعالى، ومع حلول شهر رمضان المبارك تزيد الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، حتى يستجيب الله لدعاء الداع لأن دعوة الصائم لا تُرد، وهو ما يدفع الناس للبحث عن أدعية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري لترديدها في كل وقت ومكان حتى أثناء انشغالهم بأعمالهم.

دعاء 6 رمضان 2023 مكتوب قصير

دعاء 6 رمضان 2023 مكتوب قصير، يبحث المسلمون الآن عن دعاء اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، إذ إن الأدعية الرمضانية أكثر ما يبحث عنها الناس وهي أيضا تتصدر محركات البحث المختلفة أبرزها "جوجل"، كما إنها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما وأن أجرها وثوابها عظيم في هذه الأيام المبارك، وهو ما يدعو فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر أدعية أيام شهر رمضان المبارك كل يوم بيومه عبر الموقع الالكتروني حتى يتمكن المتابعين من ترديد أدعية الشهر العظيم ونيل الثواب والأجر.

دعاء 6 رمضان 1444 مستجاب بإذن الله

دعاء 6 رمضان 1444 مستجاب بإذن الله، الملايين من الناس تبحث وتردد أدعية شهر رمضان المبارك فهي من أهم العبادات والأعمال الصالحة في الشهر الفضيل بعد أداء الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها، لذا تجد أن أدعية شهر رمضان المبارك تتصدر محركات البحث وينشرها الناس عبر حساباتها على منصات السوشيال ميديا حتى ينالوا أجرا مضاعفاً لمن يقرأ تلك الأدعية، واليوم في هذه المقالة سنخصصها لنشر أدعية اليوم السادس من شهر رمضان 2023 مكتوبة بي دي ف ومستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023 مكتوب

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023 مكتوب، اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأداء شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.