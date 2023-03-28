طرق التخلص من الانتفاخ في رمضان

في العادة يحدث مع الكثير من الناس في شهر رمضان بعد وجبة الإفطار وامتلاء المعدة بمختلف أنواع الأطعمة أنه يعاني من مشكلة الانتفاخ.

وهنا نقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طرق التخلص من الانتفاخ وغازات المعدة والعلاج المناسب لتلك المشكلة فى شهر رمضان.



الدكتور محمد مدحت استشاري أمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، أوضح أن الانتفاخات من الأمور المتعارف عليها والتي قد تحدث بصورة طبيعية ولكن بنسب متفاوتة بين الأشخاص.



وبين مدحت، أن أسباب ظهور الانتفاخات والتى تحدث نتيجة لوجود بعض الغازات بداخل الجسم خاصة بالأمعاء الغليظة وقد تزيد نسب الإصابة بالانتفاخ فى شهر رمضان نتيجة لعسر الهضم.



وقال الدكتور :"عند تناول كمية كبيرة من الطعام بعد صيام لساعات طويلة يؤثر ذلك على المعدة ويتسبب فى حدوث عسر هضم وقد تحدث أيضا الانتفاخات نتيجة لتخمر الأطعمة فى الجسم لفترة طويلة".

ونصح الدكتور، بانه يمكننا تجنب الانتفاخ خاصة فى شهر رمضان عن طريق عدة أمور وهي كما يلي:

- الإكثار من شرب المياه.

- ضرورة تقسيم الطعام إلى وجبتين أو ثلاثة.

- الإكثار من الخضروات والألياف التى تقلل من الانتفاخات.