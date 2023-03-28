أطعمة تسبب الخمول و الكسل في شهر رمضان

ينصح خبراء التغذية بتجنب أطعمة معينة تسبب الخمول والشعور بالكسل في رمضان، حيث يخطئ الكثيرون في اختياراتهم الخاصة بطعام الإفطار أو السحور.

وأوضحوا أن هذه الأطعمة تتمثل في الحبوب المعالجة التي تستخدم في صناعة الخبز الأبيض والمعكرونة، والأطعمة المقلية والثقيلة، والتي تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، عدا عن كل مشروب غازي.

بدورها، نصحت خبيرة التغذية يارا رضوان، من الإمارات العربية، بتقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين، وقالت: "يُفضل شرب الماء أولًا، ثم تناول حبتين إلى 3 من التمر".

واعتبرت أن طبق الشوربة مهم جدًا إلا أنها نوهت إلى أنه يفضل عدم احتوائه على الكريمة أو الزبدة.

وفضلت رضوان أن تزين المائدة بالسلطات والأطباق الجانبية على ألا تحتوي على الخبز المقلي، أو مكونات عالية بالدهون والنشويات.

وشددت على عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار.

ولفتت رضوان إلى أن الجزء الثاني يكون بعد 10 دقائق إلى نصف ساعة من الإفطار حتى يكون صحيًا.

أما عن وجبة السحور، فتنصح خبيرة التغذية بأن يتناول الأشخاص خبز الشوفان أو الخبز الأسمر، إضافة إلى الألبان والأجبان، البيض والمكسرات، واعتبرتها الخيارات الأفضل.