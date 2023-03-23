موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في فلسطين رمضان 2023، قدم إلينا رسميا شهر رمضان المبارك عام 2023- 1444، لكنه مع الفرحة التي غمرت قلوب المسلمين جميعا، إلا إنه جاء ضيفا ثقيلا على مستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب امتناع وزارة المالية الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية من صرف مخصصات الشؤون قبل رمضان المبارك لتتمكن تلك العائلات التي تصنف الأشد فقراً من شراء أدنى مستلزمات أسرها لاسيما طعام السحور والفطور.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة ورام الله

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة ورام الله، عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في رام الله وقطاع غزة، أدى إلى عدم تمكن الآلاف من الأسر الغزية من تناول طعام السحور، ومن المؤكد أنهم لن يتمكنوا من شراء وجبة الفطور كما يجب، نتيجة عدم مقدرتهم على ذلك ومنع صرف مصدر دخلهم الوحيد، ومع كل تلك التفاصيل إلا إن وزارت المالية والتنمية الاجتماعية لا تزالا تمتنعان عن الإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لأول دفعة من عام 2023 ميلادي، ويحرص فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر مستجدات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023.





موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الجديدة

موعد الإعلان عن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الجديدة، اليوم 23 مارس 2023 هو أول يوم رمضان لعام 1444 هجري، أي أن هناك أناس كثر لم يتناولوا طعام الفطور وإن تناولوه سيكونون قد تناولوا أطعمة ليس هي المطلوبة على تلك المائدة نظراً لصيام الشخص نحو 14 ساعة وأكثر قليلاً، إلا إن ورغم الفقر المدقع الذي تغلغل بين تلك الأسر إلا إن وزارة التنمية والمالية لم تعلنا بعد عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في رام الله وقطاع غزة.





الإعلان عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023

الإعلان عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023، يستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة منهم ما يقارب من 81 ألفاً من قطاع غزة، يعانون ظروفا اقتصادية غاية في السوء، لذا على الجهات المختصة أن تُسارع في صرف مستحقاتهم لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك 2023 الذي يحتاج إلى الكثير من الانفاق بسبب متطلباته الكبيرة.