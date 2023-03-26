إعلام عبري: إغلاق الجامعات "الإسرائيلية" اعتبارًا من غد حتى إشعار آخر

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الجامعات في الكيان "الإسرائيلي" ستعلق الدراسة اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن الجامعات "الإسرائيلية" ستعلّق الدراسة اعتبارًا من الغد حتى إشعار آخر.

جاء ذلك، في وقت يشهد فيه الكيان توترًا سياسيًا تصاعد مع إقالة رئيس وزارة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية اعتراض الأخير لإجراءات "التغييرات القضائية".

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