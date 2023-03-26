نتنياهو يُقيل وزير الحرب "جالانت" من منصبه

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 26-3-2023، بأن رئيس وزراء كيان الاحتلال بينيامين نتنياهو أقالَ وزير الحرب يوآف جالنت من منصبه.

وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن نتنياهو أقال وزير الحرب الصهيوني يوآف جالانت من منصبه، بعد تصريحاته ضد قانون "الإصلاح القضائي".

وردّ وزير حرب الاحتلال المُقال من منصبه يوآف غالنت: "كان وسيبقى أمن "إسرائيل" أهم شيء بالنسبة لي".

ويشهد كيان الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة موجة من الاحتجاجات الغير مسبوقة، رفضاً للتعديلات القضائية التي ينوي نتنياهو إقرارها والتي ستؤدي لحدوث تداخل في العديد من الصلاحيات بالوزارات والجيش.

وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" وزعيم حزب يش عتيد يائير لابيد عضو الكنيست ورئيس الشاباك السابق آفي ديختر، متهما إياه بتعريض "أمن إسرائيل" للخطر.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن لابيد قوله: "من أجل أن يصبح وزيرا للدفاع، عرّض آفي دختير أمن "إسرائيل" للخطر وأدار ظهره للجنود".

ومن ناحيته، أكد مسؤول أمني كبير بجيش الاحتلال لـ"القناة 13 العبرية": أن هناك انخفاض في قدرة الردع لدى الجيش "الإسرائيلي"، وهناك خطط لشن هجمات على "إسرائيل" من أعدائها على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد، مبينا أن هناك مخاوف من ترك ضباط مناصب مهمة في جيش الاحتلال.

وأضاف المسؤول الأمني :" استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش، خاصة وأن إيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".