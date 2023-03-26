ما هي فوائد تناول الشوربة في رمضان؟

يعتبر تناول الصائم للشوربة خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان، من الأشياء الهامة والمفيدة، فهي تعمل على تهيئة المعدة لاستقبال الطعام بعد نهار الصيام الطويل.

وبحسب العديد من الأطباء، تُعد الشوربة عنصرا أساسيا على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، وتمد الجسم باحتياجاته من العناصر الغذائية والسوائل وتسد الشهية في أولى ساعات الإفطار؛ ما يمنع الإكثار من الطعام والحماية من بعض المشاكل، وفيما يلي أهم الفوائد:

1- الشوربة مصدر غني بالمياه ويمد الجسم بالسوائل اللازمة.

2- تناولها في بداية وجبة الإفطار يساعد على تدفئة المعدة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد يوم طويل من الصيام.

3- الحصول على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك لتعويض ما خسرته في نهار الصيام.

4- تمنح إحساسا بالشبع، حيث إن معظم أنواع الشوربات تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، مما يساعد على التحكم بالجوع عند الإفطار.

5- وجبة مناسبة لمعظم الفئات العمرية، حيث يسهل تناولها وبلعها على الأطفال والكبار في السن.



