مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 1 مباشر، يترقب العالم العربي والإسلامي برنامج الرحال غيث، الذي يقدم المساعدات للآلاف من البشر المحتاجين في معظم الدول العربية وهو لا يزال مجهول الهوية كشخص، كونه لا يظهر وجهه للكاميرات، إذ إن البرنامج يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة جداً تعد بالملايين لدوره في الكبير في مساعدة الناس والتخفيف عنهم وربما تغيير حياتهم للأفضل للأبد.

قلبي اطمأن حلقة 1 الموسم السادس بث مباشر

قلبي اطمأن حلقة 1 الموسم السادس بث مباشر، على الرغم من شهرة "غيث الإماراتي" الواسعة على مستوى الوطن العربي إلا إنه وعلى مدار ستة مواسم كاملة يُغطي وجهه أثناء تقديم المساعدات للمحتاجين، فلا أحد يعرف شخصيته الحقيقة حتى اللحظة، ومن المقرر أن يبدأ اليوم بث الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج قلبي اطمأن على قنوات MBC وكذلك على منصة يوتيوب الخاصة بالبرنامج، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حلقة 1 من برنامج قلبي اطمأن اليوم رمضان 2023.

رحلة إنسانية جديدة لإدخال الفرحة في قلوب ضاقت بها الحياة#قلبي_اطمأن الموسم السادس الساعة 1:30 صباحاً على قناة الإمارات في رمضان pic.twitter.com/Bf5THXtm4P — قناة الإمارات (@emarattv) March 22, 2023

رابط مشاهدة قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان 2023 حلقة 1

رابط مشاهدة قلبي اطمأن الجزء السادس رمضان 2023 حلقة 1، تُعرض الحلقة الأولى من البرنامج الشهير قلبي اطمأن على قناة ام بي سي وعلى منصة يوتيوب، اليوم الخميس 23 مارس 2023، الموافق 1 رمضان 1444 هجري، وعلى مدار أيام شهر رمضان المبارك سواء 29- 30 يوماً، إذ يبث في تمام الساعة 18:15 بتوقيت الامارات، وفي تمام الساعة 17:15 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 16:15 بتوقيت مصر وفلسطين.

برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس حلقة 1 على يوتيوب

برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس حلقة 1 على يوتيوب، برنامج اطمأن قلبي ينطلق في مواسمه الخمسة حقق ردات فعل ايجابية واسعة على مواقع التوالي الاجتماعي المختلفة، إذ إن العمل الذي يقدمه الامارات غيث يشع طاقة من الأمل في أن الدنيا مازالت بخير، ويفتح باب الأمل للكثير في إصلاح أحوالهم من حيث لا يحتسبون، مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس حلقة 1 مباشر.