يبحث العديد من المتابعين وخاصة النساء في هذه الأوقات عن حكم صيام الحامل في رمضان، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك الذي نعيش في يومه الثالث.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم العديد من الفتاوى والأحكام المتعلقة بالصيام، والتي تهم الناس بشكل كبير جداً وعلى اختلاف الجنسين، وتحتوي على العديد من النصائح والإرشادات التي تهمهم في حياتهم وعباداتهم.

ما حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان؟

ونقدم لكم في هذه الأسطر حكم صيام المرأة الحامل حسب رأي الفقهاء، وهو كما يلي:

1- يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها ولا حرج عليها في ذلك؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ). رواه أحمد والترمذي، وتقضي ما أفطرته بعد ذلك.

2- وإذا لم تخف على نفسها ولا على جنينها لم يجز لها الفطر ويلزمها الصوم، وإذا شرعت في الصيام ثم وجدت مشقة غير محتملة جاز لها الفطر ولا حرج عليها.