دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023 -1444- دعاء 3 رمضان 2023، أهم ما يبحث عنه المسلمون، ففي الأدعية بشكل عام تنفيس عن النفس وحصد الحسنات ودحر السيئات وإزالة الهموم والرزق أيضا، لذا يستثمر المسلم هذا الشهر من أجل تكثيف الأدعية والصلوات والأعمال الصالحة أيضا، حتى يتقرب من الله عز وجل، وينال الحسنات والأجر والثواب العظيمين، في هذه المقالة التي يحررها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سننشر لكم دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

ثلة من الأدعية التي يرددها المسلمون في ثالث أيام شهر رمضان المبارك 2023، اللهم اجعل لي نصيبًا والمغفرة والرضوان والعتق من النيران ووفقنا في الدنيا والأخرة، اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته…

اللهم ارزقني نعمة يعجز عنها شكري ولا تبتليني بلاء يعجز عنه صبري، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي وترحمني برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله، اجْعَلْ اَللّهُمَّ سعيي فيهِ مَشْكُوراً، وَ ذنبي فيهِ مَغْفُوراً، وَ عملي فيهِ مَقْبُولاً، وَ عيبي فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ أمورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْر،

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2023

اللهم أفتح لي أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.