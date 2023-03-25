قائمة مُحدثة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم السبت 25-3-2023

حافظت بعض أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم السبت 25-3-2023، على ارتفاع أسعارها وخاصة الخيار والكوسا والباذنجان، وواصل البيض ارتفاعه.

ونقدم لكم دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة بأسعار الخضروات والدجاج واللحوم؛ نظراً للبحث الكبير من قبل المتابعين عن هذا الموضوع لأهميته اليومية لديهم، فنقدم لهم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الخضروات والدجاج والتغييرات التي تطرأ عليها.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق اليوم السبت 25-3-2023، كما يلي: