كيف جاءت أسعار صرف الدولار بالأسواق اليوم السبت 25-3-2023 ؟

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم السبت 25-3-2023، صعوداً طفيفاً على أسعار صرفها، بعد سلسلة المخاسر خلال الأيام الماضية.

وبشكلٍ دائم نخرص في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكافة التحديثات بأسعار الدولار وباقي العملات الرئيسية المتداولة مقابل الشيكل، حيث يتابع أسعار الدولار باستمرار شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها، وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم السبت 25-3-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.59

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.07

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.88

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12