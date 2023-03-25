أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 25-3-2023

تستحوذ أسعار الذهب في الأردن على اهتمام شريحة كبيرة من الناس، حيث يبحث الكثير من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج على أسعار الذهب والتغييرات التي تطرأ على أسعارها.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المُتعلقة بأسعار الذهب في الأردن وما يطرأ عليها تبعاً للأسواق العالمية للذهب؛ نظراً لأهميتها للكثير من المتابعين.

وجاءت أسعار الذهب في الأردن بمختلف عياراته اليوم السبت 25-3-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالدينار

- سعر غرام الذهب عيار 22: 37.89 دينار

- سعر غرام الذهب عيار 21: 36.17 دينار

- سعر غرام الذهب عيار 18: 31.00 دينار

- سعر أوقية الذهب: 1,285 دينار

- سعر الجنيه الذهب: 289.33 دينار

- سعر كيلو الذهب: 41,332 دينار