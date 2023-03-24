أسعار الخضروات والدجاج واللحوم بغزة اليوم الجمعة 24-3-2023

حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الجمعة 24-3-2023، على ارتفاع أسعارها كالخيار والكوسا والباذنجان، فيما واصل البيض ارتفاعه.
وبشكلٍ دائم نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المُتعلقة بأسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها المواطنين بشكل كبير يومياً؛ لمعرفة إن كان هناك تغيير في أسعارها أم لا.
سعر صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 24-3-2023
وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 24-3-2023، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|3.3
|3
|بطاطس
|1.7
|4
|كوسا
|3.3
|5
|باذنجان
|3.3
|6
|فلفل
|10
|7
|جزر
|3
|8
|ثوم
|6
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|2.5
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|1.7
|13
|ملوخية
|2.5
|14
|فصوليا
|8
|15
|بصل
|2.5
|16
|بيض
|15
|17
|دجاج
|10.5
|18
|لحمة
|40