سعر صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 24-3-2023

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات في الأسواق الفلسطينية، اليوم الجمعة 24-3-2023، تراجعاً آخراً في التعاملات السوقية، في أعقاب التراجع الذي أصابها منذ الثلاثاء الماضي.

ونحرص دوماً في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الدولار والعملات مقابل الشيكل، حيث تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها استمرار، وخاصة التجار والمستثمرين.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات اليوم الجمعة 24-3-2023، كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.55

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.08

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.90

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11