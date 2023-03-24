تستحوذ أسعار الذهب على اهتمام واسع جداً من المتابعين، حيث يبحثون عنها باستمرار عبر محركات البحث العالمية، وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونقدم لكم في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل دائم أسعار الذهب في العديد من الدول العربية المجاورة، واليوم نقدم لكم أسعار الذهب في السعودية، وهي من الموضوعات الهامة، التي يحرص المتابعون على معرفة التغيرات التي تطرأ عليها، تبعاً للتغيرات العالمية.

وجاءت أسعار بيع الذهب في السعودية بمختلف عياراته، اليوم الجمعة 24-3-2023، كما يلي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24-3-2023



