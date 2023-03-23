سعر الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الجمعة 24-3-2023

سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الجمعة 24-3-2023 ، ويواصل فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع جميع التفاصيل التي من خلالها تتعرفون بصورة دورية على أسعار الذهب في الأردن بجميع العيارات ولقد جاءت اليوم أي بالتعاملات الفورية على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 24-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو الآتي:

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 45.51 دينار أي ما يعادل 64.15 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 41.72 دينار أي ما يعادل 58.81 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 39.82 دينار أي ما يعادل 56.13 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 34.13 دينار أي ما يعادل 48.11 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 26.55 دينار أي ما يعادل 37.42 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 22.75 دينار أي ما يعادل 32.08 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 1,415 دينار أي ما يعادل 1,995 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 318.57 دينار أي ما يعادل 449.07 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 45,509 دينار $64,151 دولار .

سعر الذهب في الاردن اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

22 مارس 44.96 39.34 33.72 26.22 22.48

21 مارس 44.29 38.75 33.22 25.83 22.14

20 مارس 45.15 39.51 33.87 26.34 22.58

19 مارس 45.43 39.75 34.07 26.50 22.72

18 مارس 45.43 39.75 34.07 26.50 22.72

17 مارس 45.42 39.75 34.07 26.50 22.71

16 مارس 43.80 38.33 32.85 25.55 21.90

15 مارس 43.81 38.33 32.86 25.56 21.90

14 مارس 43.44 38.01 32.58 25.34 21.72

13 مارس 43.67 38.21 32.76 25.48 21.84

وفي ختام هذه المقالة التي حرصنا فيها حول سعر الذهب في الأردن عيار 21 و18 اليوم الجمعة 24-3-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .