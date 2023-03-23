ما حكم من أكل أو شرب ناسياً في رمضان؟، في هذه الأثناء يبحث الكثير من الصائمون عن العديد من الأحكام التي تشغل بالهم وتتعلق بأحكام الصوم، وقد يكون بعضهم مر بهذه التجربة؛ لذلك يريدون التثبت ومعرفة الحكم الشرعي بها.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأحكام الصيام والتي من الواجب على المسلم معرفتها، والتي تهمه في شؤون حياته وعباداته وخاصة في شهر رمضان المبارك.

ولذلك نقدم في هذه الأسطر المعدودة، ما حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً في رمضان؟، وهو كما يلي:

حكم من أكل أو شرب ناسياً في رمضان

بحسب العديد من الفقهاء: إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات، فصومه صحيح، يكمله ولا شيء عليه؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.

كما جاء في اللفظ الآخر للحديث عند الإمام الحاكم وغيره: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو المعتمد.



