ما هو أفضل فطور صحي في رمضان؟

يعتبر الفطور الصحي ضرورياً ومفيداً في رمضان لكل الصائمين؛ ولذلك يستوجب أن يحتوي هذا الفطور على جميع العناصر الغذائية من الفيتامينات وأملاح معدنية والكربوهيدرات والدهون، وغيرها.

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة والتغذية، بضرورة تناول وجبات أفطار متوازنة لتجنب فقدان الكتلة العضلية، والاهتمام بالأطعمة ذات الطاقة العالية مثل الكربوهيدرات والدهون.

ومن أفضل الأطعمة الصحية في رمضان، هي كما يلي:

- التمر

البدء بتناول التمور أمر في غاية الأهمية، كون التمر من المصادر الأساسية للسكر التي تساعد على تعويض فقدان الجسم للطاقة خلال ساعات الصيام، وهي مصدر غني بالألياف، إلى جانب البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد على تنظيم محتوى الأمعاء.

- الخضراوات

يجب ألا تخلو أي مائدة رمضانية منها، كونها غنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية، وأفضل صور تقدم فيها هي طبق السلطة الذي يمكن أن يتكون من نحو 5 أنواع من الخضراوات، بجانب تقديمها في صور أخرى مثل الباذنجان والفلفل المحشي وورق عنب.

- البروتين

يفضل أن يحتوي الطبق الرئيسي على أحد أصناف البروتين، سواء لحوم حمراء أو بيضاء، وإن كان الدجاج على رأس هذه الأصناف كونه الأخف ويمكن تقديمه في أشكال عديدة وبجانب أنواع مختلفة من الخضار.

ويمكن أن يتكون الطبق الرئيسي من دجاج مطبوخ مع الخضار المشوي، أو السمك المشوي مع الأرز البني والخضروات المشوية.

- المشروبات

تناول المشروبات، مثل الماء أو الحليب أو عصائر الفواكه الطبيعية، حيث يُوفّر أي منها، على الترطيب اللازم بعد الصيام دون أيّ سعرات حرارية إضافيّة أو سُكّريّات مُضافَة.



- الحساء

من الجيد الاهتمام بتضمين مائدة الإفطار أحد أنواع الحساء (الشوربة)، كونها مفيدة وخفيفة ومريحة للمعدة وتمد الصائم بالطاقة وتعوضه عن الماء الذي فقده.

وينصح خبراء الصحة، بتناول أي نوع من هذا الحساء: العدس، الشعير، الخضار كالفاصولياء، ومرق الدجاج الخالية من الكريمة، كما يُمكن تجربة شوربة مرق اللحم الذي يحتوي على بعض النشويات، مثل: المعكرونة أو الشعيرية أو الحبوب.





- النشويات

يوصي المختصون بتضمين وجبة الإفطارأحد الأطعمة الموجودة في مجموعة النشويات، مثل الخبز أو الأرز البني وغيرهما، ويفضل اللجوء للمنصع من الحبوب الكاملةً لتزويد الجسم بالطاقة والألياف أيضاً.

- الفواكه

يساعد تناول الفواكه على توفير السُّكّريات الطبيعية اللازمة للطاقة، والسوائل وبعض الفيتامينات والمعادن.