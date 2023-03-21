رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023- بطاقات معايدة لعيد الأم، تحتفل العديد من الدول في العالم بيوم الأم لعام 2023 اليوم الثلاثاء 21 مارس، إذ تتابين معايدات الأبناء لأمهاتهم ومن شخص إلى أخر كل حسب طريقته وذوقه وعاداته وتقاليده، لكن المتفق عليه أن الأبناء جميعا يعايدون أمهاتهم بهذا اليوم، باعتباره عيداً للأمهات اللاتي ضحين بعمرهن وصحتهن ومالهن وتعبن وسهرن لأجل راحة أبنائهن، لذلك ننشر للمتابعين عدة رسائل وعبارات وبطاقات تهنئة بيوم الأم مكتوبة وجميلة.

عبارات تهنئة بيوم الأم جميلة مكتوبة

عبارات تهنئة بيوم الأم جميلة مكتوبة، لا يمكن للناس أن يفوتوا هذه المناسبة للتعبير عن حبهم وسعادتهم وامتنانهم ووفاء لأمهاتهم اللاتي لم تدخرن وقتاً أو جهداً في سبيل تربية وتنشئة الأبناء، وهو ما يدعوهم لأن يتساءلوا عن الهدايا التي يمكن أن يقدموها لأمهاتهم بهذه المناسبة، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عدة عبارات ورسائل تهنئة بمناسبة يوم الأم لعام 2023، ليهديها الأبناء للأمهات اليوم بهذه بيومهن.

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أجمل رسائل عيد الأم 2023 🌹💕 تهنئة عيد الأم/

عيد أم سعيد على كل الأمهات 💙 pic.twitter.com/ugbdqFh3mJ — Hadeel Sweirki (@HSweirki) March 20, 2023

أجمل رسائل تهنئة بيوم الأم 2023

أجمل رسائل تهنئة بيوم الأم 2023، عيد الأم مناسبة سعيدة يحتفل بها الأبناء والبنات مع أمهاتهن، للصلة الوثيقة بينهن، لذا يُقرر هؤلاء ارسال رسائل وبطاقات تهنئة بيوم الأم تعبيرا منهم عن فرحتهم وسعادتهم بوجود أمهاتهم بقربهن، الأم هي أجمل وأرق إنسان على الأطلاق ولا حنان في الكون يوازي حنان الأم لذلك من الواجب رعاية الأمهات ومعاملتهن معاملة حسنة وعدم ازعاجهن أو الكسر بخاطرهن، ليس في يومهن فقط على في كل الأيام والأوقات.

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رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023

رسائل وعبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2023، كل عام وأنت منورة بيتك، كل عام وأنت ضحكة أولادك، كل عام وأنت الحضن الدافئ، وأنت البسمة الحنونة. كل عام وأنت أطيب قلب بالدنيا، كل عام وأنت بألف خير يا أحلي الأمهات، وكل عام وكل فرحة ببركات الخالق ثم ببركتك أجمل، أسعد الله قلبك ببركة ذريتك وهدايتهم وبرهم. كل عام وأنت سعادتي وأصدق ضحكاتي، كل عام وأنت النبض الذي يسكن قلبي، كل عام وأنت الروح التي لا أعيش إلا بها، كل عام وأنت بجانبي. أمي لها حياتي ولها خالص حبي وتقديري هداياي وتعبير حبي لها. كل عام وأنت بألف خير وجعل كل أعوامك ما تمضي إلا معي يا قمري وكل دنيتي أحبك.