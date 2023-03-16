تحذير من مخاطر الحمية الغذائية القاسية

حذرت ما تعرف بالجمعية الألمانية للتغذية، مؤخراً، من اتباع الحِميات الغذائية القاسية على الجسم.

وبينت الجمعية الألمانية، أن الحِميات الغذائية القاسية تَعد بخسارة ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من الوزن في غضون أسبوع.

وأشارت، إلى أن فقدان وزن بأكثر من 1.5 كيلوغرام أسبوعيا يعد أمراً غير صحياً.

وتتمثل هذه المخاطر الصحية، المترتبة على الحِميات الغذائية القاسية في ضعف جهاز المناعة والتعب المستمر والضعف والهزال وقلة التركيز والدوار ومشاكل الهضم ومشاكل الغدة الصفراوية ورائحة الفم الكريهة وانحسار اللثة، بالإضافة إلى شحوب وترهل الجلد وتساقط الشعر.

كما يلحق ذلك ضرر بعضلات التنفس وعضلة القلب، الأمر الذي يشكل خطرا على الحياة.

وقالت الجمعية :"أن اتباع الحِميات الغذائية القاسية غالبا ما يقترن بما يعرف بتأثير "اليويو"، أي أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة عكسية تتمثل في زيادة الوزن".

ونوهت لضرورة إمداد الجسم بسعرات حرارية لا تقل عن 1500 سعرا حراريا يوميا، وذلك لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، مشيرة إلى أنه من الصحي خسارة الوزن بمعدل يتراوح من 300 إلى 500 سعرا حراريا يوميا.