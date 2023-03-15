دراسة جديدة تُنصف القهوة

كشف باحثون في دراسة جديدة نشرت اليوم الأربعاء 15/3/2023 ، تُنصف القهوة ، وخاصة بعد المطالبات الكبيرة بالتوقف عن شربها لما لها من مخاطر، حيث خلصت الدراسة أن ارتفاع مستوى الكافيين في الدم قد يحدّ من كمية الدهون في الجسم وخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

واوضحت الدراسة ان المحتمل من مشروبات الكافيين الخالية من السعرات الحرارية في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري من النوع الثاني قد بات مدعوماً ببيانات أكثر موثوقية.

للتغلب على هذه المشكلات، استخدم الباحثون تقنية "التوزيع العشوائي المندلي"؛ لمعرفة تأثير ارتفاع مستويات الكافيين في الدم على دهون الجسم والمخاطر طويلة المدى لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، مثل: أمراض الشريان التاجي والسكتة الدماغية وفشل القلب وعدم انتظام ضربات القلب (الرجفان الأذيني).

يقول ديبيندير جيل، من قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي، بكلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، والباحث المشارك بالدراسة:

نتائج الدراسة خلصت إلى أنّ ارتفاع مستويات الكافيين في البلازما قد يؤدي إلى خفض وزن الجسم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

وخلصت نتائج الدراسة إلى:

أولاً : ارتفاع مستويات الكافيين في الدم ارتبط بانخفاض الوزن (مؤشر كتلة الجسم) والدهون في الجسم.

ثانياً : ارتبط ارتفاع مستويات الكافيين في الدم بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

لم تظهر أي ارتباطات قوية بين مستويات الكافيين في الدم وخطر الإصابة بأي من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعترف الباحثون بوجود قيود مختلفة على نتائج دراستهم التي توصلوا إليها، على رأسها، استخدام متغيرين وراثيين فقط لجينات CYP1A2 وAHR، فضلاً عن أنّ الدراسة راجعت بيانات الأشخاص من أصل أوروبي فقط.

كما يشير جيل إلى أنّه لم يتضح بعد كيفية ترجمة هذه النتائج الجينية إلى ممارسة سريرية.

يشار إلى أنّ الكافيين يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون ويقلل الشهية.

وتشير التقديرات إلى أن تناول 100 مجم يومياً يزيد من استهلاك الطاقة بنحو 100 سعر حراري يومياً، مما قد يقلل بالتالي من خطر الإصابة بالسمنة.