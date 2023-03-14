راقب مشيك ...قد تكون مصاب بمرض الكبد !

أشار تقرير أن تغيير في طريقة المشي تشير للإصابة بمرض في الكبد الذي يمكن أن يؤثر على العديد من وظائف الجسم ، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن التغييرات في طريقة المشي تنذر بالإصابة بمرض الكبد الدهني .

وبين التقرير ان المرض قد يؤثر على العديد من وظائف الجسم بما فيها السلوك والكلام والنوم، ووفقا للخبراء يمكن أن يتسبب هذا المرض بعدم الاتزان أثناء المشي ، موضحاً انه من الاعراض ابتعاد القدمين عن بعضهما بشكل كبير مما يستبب بحالة من عدم التوازن، ويستمر عدم التوازن حتى في حال الوقوف.

يوصي الأطباء بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لوقف تطور هذا المرض، بالإضافة إلى ذلك، اتباع نظام غذائي منخفض الدهون والسكر والملح، كما يوصى بتناول المزيد من الألياف والخضروات والفواكه.