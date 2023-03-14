أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية رمضان 2023- 1444، توقعت معظم المراصد الفلكية أن يحل على المسلمين شهر رمضان المبارك يوم 23 مارس/ آذار 2023، ويستمر 29 يوما، بينما يحل عيد الفطر المبارك يوم 22 ابريل من ذات العالم، ومع دنو شهر رمضان المبارك 2023، تتصدر محركات البحث عن عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك 1444، الذي يبدأ من أذان الفجر حتى سماع أذان المغرب مساء، وسط امتناع عن تناول أي طعام أو شراب.

أطول عدد ساعات صيام في الدول العربية رمضان 2023

أطول عدد ساعات صيام في الدول العربية رمضان 2023، يهتم مسلمو الدول العربية بالاطلاع على عدد ساعات صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 في بلادهم، إذ إن هناك فرقاً بين الدول وفق موقعها الجغرافي في عدد ساعات الصيام، لذلك يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أطول عدد ساعات صيام في الدول العربية 1444- 2023، إذ تشهد دول المغرب العربي أطول ساعات للصيام في الشهر المبارك، بينما الجزائر وتونس ستكونان الأطول من بين دول المغرب العربي، بعدد ساعات صيام تبلغ 15 ساعة و45 دقيقة.

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أقصر عدد ساعات الصيام برمضان 2023 في الدول العربية

أقصر عدد ساعات الصيام برمضان 2023 في الدول العربية، من ناحية أخرى وعلى النقيض، ستشهد جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023، فإن عدد ساعات الصيام في جزر القمر خلال شهر رمضان المبارك 2023، تبلغ 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية في رمضان 2023

عدد ساعات الصيام في الدول العربية في رمضان 2023، إذ تبلغ عدد ساعات الصيام في جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة، وفي الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة، أما في اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق، بينما في السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق، أما في موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة، وفي قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة، أما في سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، وفي فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، أما في الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، بينما في لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، أما في الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة، وفي سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة، أخيراً في السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.