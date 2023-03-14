عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في فلسطين- قطاع غزة، أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023، وبعد قرار الحكومة الفلسطينية في جلستها الأخيرة، العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية إجازة عيد الفطر السعدي 2023، بات الفلسطينيون يبحثون عن عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، خاصة وأنهم لأول مرة منذ سنوات سيصومون شهر رمضان المبارك بالتوقيت الشتوي.

عدد ساعات صيام رمضان 1444 في فلسطين

عدد ساعات صيام رمضان 1444 في فلسطين، ويتساءل الملايين من المسلمين في الوطن العربي والإسلامي، من بينها دولة فلسطين، وكذلك الجاليات المسلمة في الدول الغربية، عن عدد ساعات الصيام في البلد الذي يقطنون فيه، خاصة مع اختلاف وتباين عدد ساعات الصيام في رمضان المبارك 2023 بين الدول المختلفة، لذا يقرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر عدد ساعات الصيام في المدن الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف خلال رمضان 2023- 1444 هجري.

ما عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك 2023- فلسطين

ما عدد ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك 2023- فلسطين، ووفق المراكز الفلكية في مختلف الدول العربية والإسلامية، التي توقعت أن يبدأ شهر رمضان الفضيل 2023 فلكياً يوم الخميس الموافق 23 مارس الجاري ويستمر 29 يوماً، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل 2023، لكن يبدأ الصيام فعلياً بعد أن يرى المسلمون هلال شهر رمضان المبارك 1444 عند تحريه يوم 28 من شعبان الجاري 1444.

كم عدد ساعات الصيام في فلسطين 2023- 1444

كم عدد ساعات الصيام في فلسطين 2023- 1444، ولزيادة البحث عبر محركات البحث عن عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في فلسطين، قرر فريق التحرير نشر تفاصيل ساعات ودقائق صيام رمضان 2023، إذ يصوم الفلسطينيون 14 ساعة متواصلة و30 دقيقة بالتمام والكمال، وذلك وفق التوقيت الشتوي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية أمس بأن العمل بالتوقيت الشتوي يستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر السعيد 2023- 1444 هجري، وإلى هنا نكتفي بالحديث عن، عدد ساعات الصيام في رمضان 2023 في فلسطين.