طريقة مبتكرة لعلاج سرطان الجلد

طريقة جديدة لمحاربة مرض سرطان الجلد هو ما توصل له العلماء مؤخراً، تقوم فكرتها على إنتاج جلد اصطناعي يستطيع وقف تمدد الخلايا الخبيثة.

العلماء في جامعة كوبنهاغن نشروا عن فكرة الطريقة الجديدة لمحاربة سرطان الجلد في دراسة بدورية "Science Signaling"، حيث سعت إلى معرفة ما يحدث على وجه التحديد عندما تتحول الخلية الطبيعية إلى خلية سرطانية.

وذكر رئيس فريق الباحثين في الدراسة، هانز واندال، من دائرة الطب الخلوي والجزيئي في الجامعة "كنا ندرس أحد مسارات الإشارات التي تطلقها الخلايا، وهو ما يسمي بمسار تي جي أف بيتا".

ويؤدي هذا المسار دورا في تواصل الخلايا مع محيطها، ويتحكم في نمو الخلايا وانقسامها، وفي حال تلف هذه الآليات، فإن هذه الخلية تتحول إلى خلية سرطانية وتغزو الأنسجة المحيطة.

وفي الظروف الطبيعية، فإن خلايا الجلد لا تغزو الطبقة التي تحت الجلد، إذ ستعمل على إنتاج طبقة جديدة، لكن مع ظهور خلايا السرطان، فإنها لا تقف عند الحدود بين طبقات الجلد، وستبدأ في غزوها وفي النهاية تظهر حالة "النمو الغازي".