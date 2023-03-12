أسباب وطرق علاج الإمساك لدى الأطفال

ذكرت الطبيبة الصيدلانية الألمانية كاتارينا دوناو، أن الإمساك لدى الأطفال يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة عندهم.

وأشارت في بحث لها، إلى أن الإمساك يعود غالباً للتغيرات الطارئة على نمط حياة الطفل، على سبيل المثال عند بدء تناول الأطعمة الصلبة أو عند بدء التدريب على استخدام المرحاض.

وقالت دوناو :"إنه يمكن مواجهة الإمساك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه المجففة ومنتجات الحبوب الكاملة وبوريه المشمش؛ حيث تعمل الألياف الغذائية الموجودة بهذه الأطعمة على تنشيط حركة الأمعاء، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف".

ونوهت الطبيبة، إلى أنه من الضروري أيضا تجنب الأطعمة، التي تتسبب في حدوث الإمساك، مثل منتجات الدقيق الأبيض.

ونبهت دوناو، إلى أن الإمساك يستلزم استشارة الطبيب عند ملاحظة عدم نمو الطفل بشكل طبيعي؛ ما يشير إلى إصابته بعدم عدم تحمل الجلوتين الموجود في منتجات الحبوب الكاملة.

ونصحت الطبيبة الصيدلانية، باستشارة الطبيب في حال استمرار الإمساك على مدار عدة أسابيع، لا سيما إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل الألم ووجود دم في البراز.