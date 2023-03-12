مخاطر تواجه مرضى غسيل الكلى

يحتاج مرضى غسيل الكلى إلى ما يسمى بالوصول إلى الأوعية الدموية لإجراء غسيل الكلى، وهو الموقع الذي يغادر منه الدم إلى المرشح ويعاد إلى الجسم من المرشح، بدون الوصول إلى الأوعية الدموية مثل القسطرة أو الناسور الشرياني الوريدي، لا يمكن إجراء غسيل الكلى، يمثل إنشاء هذا الوصول والحفاظ عليه تحديًا للعديد من المرضى.

يواجه المرضى الذين يخضعون لغسيل الدم أيضًا مخاطر أعلى من حدوث مضاعفات مثل العدوى وأمراض القلب والأوعية الدموية ، فضلاً عن تحديات مثل سوء التغذية وفقر الدم (انخفاض مستوى الهيموجلوبين) ونقص الفيتامينات وأمراض العظام.

يمكن أن يشكل غسيل الكلى ضغطا كبيرا على المرضى وعائلاتهم ، بسبب طبيعته المعقدة ومع ذلك ، مع وجود فريق متعدد التخصصات يتكون من أخصائيي أمراض الكلى وممرضات وفنيي غسيل الكلى وأخصائيي التغذية والمعالجين الفيزيائيين ومتخصصي الرعاية الأولية ، يمكن لغسيل الكلى أن يحدث فرقًا في حياة الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المتقدمة، يمكن أن تحافظ على الحياة لعدة سنوات، ولكن من الأفضل استخدامها كعلاج جسر لزرع الكلى، وهي طريقة العلاج المرغوب فيها لمعظم المرضى.

على الرغم من أن غسيل الكلى لا يتطابق مع الكلى الطبيعية ، إلا أنه يعطي الأمل للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المتقدمة.