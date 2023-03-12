تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، كشف مركز الفلك ومقره العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، إذ من الممكن أن تختلف بعض الدول في العالم العربي والإسلامي حول موعد صيام أول يوم رمضان 2023، وفق المرصد الفلكي أو رؤية هلال رمضان، فمن الدول العربية بدأت شهر شعبان يوم 21 فبراير، ومنها من بدأ شهر شعبان يوم 22 فبراير، لذلك يمكن أن يحدث اختلاف بين تلك الدول في موعد أول يوم رمضان المبارك.

تحديد أول أيام شهر رمضان 2023

تحديد أول أيام شهر رمضان 2023، المرصد الفلكي، ووفق مدير المركز الفلكي في الامارات العربية المتحدة، فإن الدول التي سنتحرى شهر رمضان المبارك 2023، فإن رؤية الهلال سيكون مستحيلا، نظرا لغروب القمر قبل الشمس في ذلك اليوم، إذ إن تلك الدول بحسب مدير المرصد ستكمل 30 يوما من شهر شعبان المبارك، ونظرا للاختلاف في التوقيت يتابع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مستجدات موعد أول يوم شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري.

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رسميا- تحديد أول أيام شهر رمضان 1444- 2023

رسميا- تحديد أول أيام شهر رمضان 1444- 2023، وقال مدير المركز الفلكي إنه يمكن للدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس 2023، أن ترى هلال رمضان بالتليسكوب، كما إنه يمكن أن يراه المختصون بالعين المجردة في دول غرب آسيا، مع صعوبة الأمر توعا ما، فإن تلك الدول التي سترى الهلال ستصوم يوم 23 مارس 2023، باعتبار أول يوم شهر رمضان المبارك 1444.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، دولة فلسطين تتبع في العادة في صيام أول يوم شهر رمضان المبارك اعلان المملكة العربية السعودية عن صيام الشهر الفضيل، وبعدها يخرج المفتي العام للديار المقدسة بتصريح صحفي يعلن عن أول يوم رمضان في الأراضي الفلسطينية، ويتبعه معظم المسلمون في البلاد، حتى لو أن هناك دولا اختلفت في موعد صيام أول يوم رمضان 2023.