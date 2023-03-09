بدء العد التنازلي لرمضان 2023- متى نصوم أول يوم رمضان 2023، بدأ العد التنازلي لقدوم شهر رمضان المبارك 2023، إذ إن أياما قلائل تفصلنا عن صيام أول يوم من رمضان المبارك لعام 2023، وقبل قدوم شهر رمضان المبارك بأيام معدودة يشرع غالبية المسلمين في العالم في البحث عن كم يوم باقي لرمضان 2023، حتى يتجهز المسلمون له من كل النواحي لاستقباله، فمنهم من يتوجه للأسواق للمونة وجلب السحور والفطور لأول أيام الشهر الفضيل، ومن التجار من يعرض بضاعته في محالهم التجارية.. إلخ.

كم يوم باقي لرمضان 20233

كم يوم باقي لرمضان 20233، ليس فقط ما يشغل بال المسلمين خاصة في فلسطين حول كم يوم باقي لرمضان 2023، بل إنهم سيصومون على التوقيت الصيفي أم التوقيت الشتوي، وهو ما يبحث عنه الفلسطينيون في هذه الأيام خاصة مع اعلان الحكومة الفلسطينية تغيير التوقيت إلى صيفي 25 مارس/ آذار 2023، أي بعد يومين من حلول الشهر الفضيل، وفي هذا الصدد يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري.

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توقيت شهر رمضان المبارك 2023

توقيت شهر رمضان المبارك 2023، أعلن وزير الأوقاف الشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية حاتم البكري في تصريحات له قبل قليل أنه تم طرح ملف تقاطع التوقيت الصيفي مع بداية شهر رمضان على طاولة مجلس الوزراء، الذي سيعقد جلسته الاثنين المقبل، سيُقر فيها مخرجات هذا الملف القاضية ببدء التوقيت الصيفي، لذا في هذا الشأن ينتظر الفلسطينيون ما سيؤول إليه اجتماع الحكومة الفلسطينية في هذا الشأن بعد الإعلان عن نتائج الاجتماع.

أول يوم رمضان 2023

أول يوم رمضان 2023، أعلنت المراصد الفلكية أن 23 مارس 2023، يوافق أول يوم من شهر رمضان لعام 2023- 1444، لكن مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين قال إن بدء صوم أول أيام شهر رمضان المبارك يتم بعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، أي إن الصوم عند رؤية هلال رمضان، والافطار وانتهاء رمضان يأتي بعد رؤية هلال شهر شوال".