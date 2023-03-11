بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال افريقيا- الأهلي وصن داونز بث مباشر، يحتضن ملعب لوفتوس فيرسفيلد مباراة مؤجلة من دوري أبطال إفريقيا لعام 2023، بين فريقي الأهلي المصري وصن داونز من جنوب إفريقيا الساعة الثالثة من مساء اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، في مباراة الحسم بالنسبة لنادي الأهلي المصري الذي لم يفز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه فريق القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف دون رد، جاءت بتوقيع النجم محمد شريف، والنجم أحمد قندوسي، والنجم رأفت خليل، بينما يسعى لحصد النقاط الثلاث من أجل أن تكون له فرصة للتأهل للدور المقبل من البطولة.

مشاهدة ماتش الأهلي وصن داونز الآن بث مباشر اون تايم سبورت

مشاهدة ماتش الأهلي وصن داونز الآن بث مباشر اون تايم سبورت، نادي الأهلي المصري حقق فوزا واحد وتعادل في مرة واحدة وهزم مثلها، لذا بات تأهله إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليست مؤكدة، بل تحتاج إلى جهد كبير وحصد الكثير من النقاط حتى يتساوى الفرق التي تحتل صدارة ووصافة المجموعة التي يتواجد بها الأهلي المصري، لذلك سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز مباشرة.

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📋| إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة صن داونز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا🦅

🔴| #يلا_يا_أهلي

⚫️| #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/rBgvMtUaoi — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 11, 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز دوري أبطال افريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز دوري أبطال افريقيا، يمتلك نادي الأهلي في سجله 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث يحتل ثالث المجموعة التي يتواجد بها، كما إن الفارق ثلاث نقاط بين والمتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني، لذا فإن فرصته في الصعود لوصافة المجموعة لا تزال قائمة في حال فاز في المباراة القادمة أمام صن داونز، لذا يبحث جمهور كرة القدم الآن، بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز دوري أبطال افريقيا، لمشاهدة المباراة بجودة عالية لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر الآن يلا كورة 365

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر الآن يلا كورة 365، ويحتل نادي الهلال السوداني وحصد 9 نقاط صدارة المجموعة، ونادي صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط، أما نادي الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط، أما نادي القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط، وفي حال فاز النادي الأهلي في مبارياته الثلاثة المقبلة فإن سيرتفع رصيده سيرتفع إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقي النتائج، وهو ما يتمناه عشاق المارد الأحمر.