مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول الآن بث مباشر- بث مباشر ريال مدريد ضد اسبانيول مباشرة يلا شوت، يستقبل نادي ريال مدريد نظيره اسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والقدس، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، إذ من المقرر أن تنقل قنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية المباراة، بينما يعلق على المباراة رؤف خليف.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني، يحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2022-2023، خلف المتصدر نادي برشلونة، الذي يسبق الأول بتسع نقاط كاملة، لذلك يسعى لاعبو ريال مدريد لأن يحصلوا على دفعة معنوية قبل استقبال نادي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بالفوز على الفريق الثاني لمدينة كتالونيا الاسبانية، لذا ولأهمية المباراة ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شاهد مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بث مباشر يوتيوب تويتر بجودة عالية.

ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت

ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت، ريال مدريد يتواجد في المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة، إذ إن الفارق بات 9 نقاط بين الغريمين التقليديين، بعد أن تعادل الملكي مع ريال بيتيس في المباراة الأخيرة التي جمعتهما، وفي المقابل فإن فريق إسبانيول يمتلك في جعبته 27 نقطة ويأتي في المركز الرابع عشر، كما إن نادي ريال مدريد يفتقد خدمات كلًا من قائد ونجم الفريق كريم بنزيما، فوالظهير الأيمن فيرلاند ميندي وونجم قلب الدفاع ديفيد آلابا بسبب الإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بث مباشر كورة اون لاين يوتيوب، نادي اسبانيول يدرك صعوبة مواجهة خصمه اليوم في الدوري الاسباني ريال مدريد، لكنه يسعى لحصد النقاط الثلاث والتقدم في ترتيب الدوري، خاصة وأنه يحتل المركز الـ 14، بينما يسعى ريال مدريد للفوز من أجل الاستعداد جيدا لملاقاة ليفربول في مباراة إياب دوري الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، مع الإشارة إلى أن الملكي فاز على الليفر بخماسية لهدفين في الذهاب، بينما يدرك الريال صعوبة الإياب نظرا للمستويات الكبيرة التي يقدما النادي الإنجليزي حاليا لاسيما بعد فوزه على مانشستر يونايتد بسباعية دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.