رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة 2023- 1444 هـ بالاسم ورقم الهوية- أسماء المقبولين للحج 2023 في غزة، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة رسميا عن قرعة الحج لحجاج قطاع غزة 2023- 2024 الموافق 1444- 1445 هـ، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، وبحضور مدير الحج والعمرة بوزارة الأوقاف في قطاع غزة، إذ أجريت القرعة على الهواء مباشرة، إذ تم اختيار الأسماء المرشحة للحج هذا العالم والعام المقبل، إذ سنرفق لكم رابط فحص أسماء المقبولين للحج هذا العام من المحافظات الجنوبية" قطاع غزة".

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أسماء حجاج قطاع غزة 2023

أسماء حجاج قطاع غزة 2023، لاتزال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة تجري قرعة اختيار أسماء حجاج قطاع غزة لعام 2023- 2024 م، عبر قرعة إلكترونية بث مباشر على مرأى أهالي قطاع غزة، وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حات البكري قادما من الضفة الغربية المحتلة ليشرف بشكل مباشر على نتائج القرعة، وسينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة 2023- 1444 هـ، للاطلاع على أسماء الحجاج لعام 2023- 1444 هجري.

نتيجة قرعة حجاج قطاع غزة 1444- 2023

نتيجة قرعة حجاج قطاع غزة 1444- 2023، وفي القرعة التي أجرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فقد أسفرت نتائجها على أن غزة حصلت على 8196 حاج مسجل وسيتم اختيار 471 حاج وحاجة، وجباليا 1806 حاج مسجل وسيتم اختيار 278 حاج وحاجة، أما بلدة بيت لاهيا 670 حاج مسجل وسيتم اختيار 116 حاج وحاجة، كما قررت المملكة العربية السعودية منح 1000 مقعد للحج هذا العام، مكرمة لأهالي الشهداء والجرحى والأسرى، مناصفةً بين الضفة وغزة.









رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة بالاسم ورقم الهوية الآن

رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة بالاسم ورقم الهوية الآن، وبعد قليل سننشر كل أسماء المقبولين من حجاج قطاع غزة لعام 1444 هجري الموافق 2023 ميلادي، حتى يتعرف المقبولين على أسمائهم التي ظهرت في القرعة المباشرة التي أجرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم السبت 11 مارس 2023 في قاعة رشاد الشواء الثقافي بحضور وزيرة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري ومسؤولين من الوزارة في قطاع غزة.