رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة 2023- قرعة اختيار اسماء حجاج قطاع غزة 1444 بث مباشر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة عن موعد وتفاصيل قرعة اختيار أسماء الحجاج لأهالي قطاع غزة لموسم 2023، إذ إن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري وصل قطاع غزة قبل يومين للمراقبة على قرعة اختيار أسماء حجاج قطاع غزة، حيث ستتم القرعة الساعة العاشرة صباحًا قرعة موسم الحج لاختيار حجاج قطاع غزة.

قرعة أسماء حجاج قطاع غزة 2023 بالأسماء

قرعة أسماء حجاج قطاع غزة 2023 بالأسماء، في كل عام يتم اختيار أسماء حجاج قطاع غزة عبر قرعة تجريها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، نظراً للعدد الكبير المسجل لدى وزارة الأوقاف أو نقاط التسجيل لدى شركات الحج والعمرة المعتمدة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، خاصة بعد توقف أداء مناسك الحج لعامين متتاليين بسبب جائحة كورونا التي تفشت في البلاد، لذلك سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة 2023- 1444 هجري.

رابط فحص أسماء حجاج قطاع غزة 2023

⌛ #ترقبوا ..... 🕋 مراسم قرعة #الحج الالكترونية لاختيار حجاج المحافظات الجنوبية " قطاع #غزة " لموسم 1444هـ وموسم... Posted by ‎وزارة الأوقاف والشئون الدينية فلسطين‎ on Thursday, March 9, 2023

أسماء حجاج قطاع غزة 2023 وزارة الأوقاف

أسماء حجاج قطاع غزة 2023 وزارة الأوقاف، يبدأ موسم الحج لعام 2023 قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأيام، حيث من الآن يستعد الفلسطينيون لأداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية لعام 2023، وستجرى القرعة لاختيار أسماء الحجاج من قطاع غزة الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق 11 مارس 2023، إذ ينتظر من سجلوا في كشوفات الحج لفحص أسمائهم ضمن قرعة اليوم.

قرعة اختيار أسماء حجاج قطاع غزة 2023 مباشر

قرعة اختيار أسماء حجاج قطاع غزة 2023 مباشر، تسعيرة الحج للعام الماضي 2022، كانت (3470) دينارا أردنيا لحجاج قطاع غزة، لكن في كل عام تختلف تسعيرة الحج، إذ ترتفع أو تنخفض وفق الظروف الموالية، حيث في عام 2023، يبحث أهالي قطاع غزة عن بث مباشر لاختيار أسماء حجاج قطاع غزة لعام 2023، الجميع ينتظر فحص أسماء كشوفات المسجلين بدى شركات التسجيل لاختيار أسماء حجاج قطاع غزة لعام 1444- 2023، فكونوا بالقرب.