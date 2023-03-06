دعاء يوم 6 رمضان 2023- 1444.. دعاء اليوم السادس من رمضان 2023، يبحث الآلاف من المسلمين عن أدعية شهر رمضان المبارك 2023، لأن الأدعية هي الصلة بين العبد وربه، وهي التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، كما إنها الطريق السليم والمختصر لكسب الثواب ومحو السيئات، لذلك قرر فريق العمل نشر أدعية شهر رمضان المبارك 2023.

دعاء يوم 6 رمضان 2023

دعاء يوم 6 رمضان 2023، يجتهد المسلمون في شهر رمضان بالدعاء والعبادة والأعمال الصالحة، خاصة وأن شهر رمضان يعتبر شهر المغفرة والثواب والأجر والعتق من النار، لذا سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أفضل دعاء اليوم السادس 6 من رمضان 2023، حتى يردده المسلم عند قدوم اليوم السادس من رمضان، لأن الأدعية تقربه من الله سبحانه وتعالى وتفرج الكربات وتزيل الهموم.

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دعاء اليوم السادس من رمضان 2023

دعاء اليوم السادس من رمضان 2023، يحرص مئات الملايين من المسلمين في العالم العربي والإسلامي وحتى في الدول غير المسلمة إلى الدعاء تضرعا لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء وسيلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما إنه مفيد جداً للإنسان إذ أنه يفتح له أبواب الرزق ويبارك الله له في المال والولد ويوفقه في أعماله، لذا أمرنا الله عز وجل ورسوله الكريم بالدعاء حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز " وقال ربكم ادعوني استجب لكم".

أدعية يوم 6 رمضان 2023

أدعية يوم 6 رمضان 2023، في هذه المقالة سننشر أدعية اليوم السادس من شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: (اللَّهمَّ لَا تَخْذلْنِي لِتَعَرّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏. كما أَجِرْنِي مِنْ موجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا منْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ)، اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.