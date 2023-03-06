موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر 2 2023، يأمل موظفو السلطة الفلسطينية أن تصرف وزارة المالية راتباً كاملا لهم، حتى يتمكنوا من مواجهات احتياجات شهر رمضان المبارك 2023، إضافة إلى مقدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل وأيام العيد المبارك، لأن الاحتياجات والمستلزمات تتضاعف بشكل كبير في هاتين المناسبتين الاسلاميتين، وعلى الرغم من تضارب الأنباء عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة إلى أن الآلاف منهم يبحثون الآن عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر فبراير 2023.

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر فبراير 2023

موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية شهر فبراير 2023، وأعرب موظفي السلطة في قطاع غزة عن أملهم أن يتلقوا علاوات على رواتبهم كما حدث مع المعلمين الفلسطينيين، بعدما أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن صف علاوة للمعلمين 5%، لذا مع كل هذه التطورات، بات يبحث الموظفون العموميون عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير 2 2023، لذا سيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل موعد صرف رواتب موظفي السلطة في فلسطين عن شهر 2 فبراير 2023.

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نسبة رواتب السلطة لشهر فبراير 2023

نسبة رواتب السلطة لشهر فبراير 2023، قالت مصادر فلسطينية مطلعة قبل أيام قليلة أن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية عن شهر فبراير 80%، مع 5% من مستحقاتهم المتراكمة على وزارة المالية، وبحد أدنى 2000 شيكل، لكن تم نفي كل ما يصدر من أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المحلية، عن تلك النسبة، خاصة أن الاحتلال لم يضع أموال المقاصة في خزينة السلطة حتى اللحظة.

موعد رواتب السلطة شهر 2 فبراير 2023

موعد رواتب السلطة شهر 2 فبراير 2023، حتى اللحظة لم تصدر وزارة المالية في حكومة محمد اشتية أية اخبار رسمية عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة، فهي في الغالب تنشر عبر صفحة الوزارة الإلكترونية تفاصيل موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 2 فبراير 2023، وكل ما يتم تداوله هو مجرد توقعات وترجيحات فقط، وليس معلومة رسمية من جهة رسمية مختصة.