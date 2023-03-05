دراسة تكشف مخاطر السجائر الإلكترونية

كشفت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون من، جمعيّة القلب الأميركيّة، أنّ مستخدمي السجائر الإلكترونيّة أكثر عرضة للإصابة لمشاكل في الصحّة العقليّة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانيّة، حيث أجرى الباحثون على الدراسة مسحًا على 2500 شخص تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا، حيث أفاد البحث أنّ ما يصل إلى 60٪ من هؤلاء عانوا من القلق ونوبات الذعر.

ويُشار إلى أنه كانت السجائر الإلكترونيّة سابقًا تعتبر بأنّها وسيلة صحّيّة للإقلاع عن التدخين، إلّا أنّ عددًا من الدراسات الحديثة، تحذّر من المخاطر الّتي تشكّلها.

والسجائر الإلكترونيّة، هي أجهزة تعمل بالبطّاريّات، وتبخّر محلولًا سائلًا، يعرف بالسائل الإلكترونيّ، ليتمّ استنشاقه من قبل المدخّنين.

ويُشار إلى أنه تمّ اختراع أوّل سيجارة إلكترونيّة في عام 2003 من قبل صيدليّ صينيّ اسمه هون ليك، حيث ابتكر هون ليك الجهاز بعد أن فقد والده إثر إصابته بسرطان الرئة، بعد أن كان مدخّنًا شرّهًا.

وتمّ تقديم أوّل سيجارة إلكترونيّة متاحة تجاريًّا في عام 2006 في الصين، وبحلول عام 2007 أصبحت متوفّرة في أوروبا.

جدير ذكره أنه اكتسبت السجائر الإلكترونيّة شعبيّة سريعة، حيث تمّ تسويقها كبديل أكثر أمانًا للسجائر التقليديّة، كما وصفت بأنّها تساعد على الإقلاع عن التدخين، حيث زعم المصنّعون أنّهم يستطيعون مساعدة المدخّنين على الإقلاع عن التدخين، وعلى أثر ذلك، انتشر سوق السجائر الإلكترونيّة في الولايات المتّحدة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تحوّل إلى صناعة بمليارات الدولارات.