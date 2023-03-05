سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان 2023 – 1444 هـ، مع بدء الأيام البيض من شهر شعبان لعام 2023- 1444 هجري، يبدأ معظم المسلمون في البحث عن فضل صيام الأيام البيض من شعبان، إضافة إلى سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان المبارك بهذا الإسم، إذ تبدأ الأيام البيض من كل شهر يوم 13 و14 و15 من شعبان، إذ إنه صوم تلك الأيام له أجر وفضل عظيمين عند الله سبحانه وتعالى، إذ إن أداها المسلم فهو حصد الكثير من الحسنات والأجر والثواب العظيم.

ما سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان

ما سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان، يُطلق على الأيام البيض من شهر شعبان المبارك 2023- 1444 الأيام الغر، إذ إن لها أكثر من مسمى لكن المتعارف عليه والمشاع أنها الأيام البيض من شهر شعبان، ومع تعدد أسماء هذه الأيام، فإن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سيرفق للمتابعين، سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان بهذا الاسم، ليتعرف الناس على سبب التسمية.

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تعرف على سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان 2023 – 1444

تعرف على سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان 2023 – 1444، تعبر الأيام البيض فرصة ثمينة للمسلم حتى يكفر عن ذنوبه ويبدلها بحسنات، وأجر وثواب عظيمين، لأن لصيام هذه الأيام فضل عظيم للمسلم عند الله سبحانه وتعالى، وهو ما ارفقناه في المقالة السابقة، لكن في هذه المقالة، سننشر عن سبب تمية الأيام البيض أو أيام الغز من شهر شعبان بهذا الاسم.

سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان 2023

سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان 2023، ويتساءل معظم المسلمون عن سبب تسمية الأيام البيض من شهر شعبان بهذا الاسم، إذ إن سبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، إذ ورد في حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري".