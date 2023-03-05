فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان 2023 - 1444 هـ، يبدأ المسلمون في كل مكان صيام الأيام البيض من شهر عشبان المبارك من اليوم الأحد الموافق 13 شعبان 1444 هجري- 5 مارس 2023، إذ إن هذه الأيام تعتبر من الأيام المباركة التي يؤدي فيها المسلمون العبادات ويضاعفون الأعمال الصالحة، إذ إن صيامها سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا سنرفق لكم فضل صيان الأيام البيض في شهر شعبان 2023- 1444 هجري، حتى تتعرفوا على فضلها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى.

فضل صيام الأيام البيض في شعبان

فضل صيام الأيام البيض في شعبان، مع بدء صوم أول يوم من الأيام البيض من شهر شعبان المبارك 1444- 2023، يبدأ بعض المسلمين في البحث عن فضل صيام الأيام البيض من شهر شعبان، التي تبدأ من تاريخ 13 شعبان و14 شعبان و15 شعبان، إذ يحرص معظم المسلمون على أداء صيام هذه الأيام المباركة من شهر شعبان لنيل أجرها وثوابها العظيمين عند الله سبحانه وتعالى، لذا سترفق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعيها فضل صوم الأيام البيض من شهر شعبان 2023.

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تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان

تعرف على فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان، الأيام البيض من شهر شعبان المبارك توافق اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقد سميت بذلك، لتميز ليلها ببياض نور قمره، إذ يكون القمر في تلك الأيام المباركة بدرا كاملاً، ويمكن رؤيته بالعين المجردة، وبشكل واضح، وتسمى أيضا بالأيام الغر، إذ إن صيامها سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليها وسلم لذلك يحرص معظم المسلمين على أداء السنة النبوية على أكمل وجه.

ما فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان

ما فضل صيام الأيام البيض في شهر شعبان، سنذكر في هذه المقالة فضل صيام الأيام البيض من شهر شعبان المبارك 2023، فعن أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ: "قُلْت: يَا رَسُول اللَّه، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان، قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان، وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ"، و وقال أحد العلماء: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ».