أجواء جافة ومغبرة.. راصد يكشف تفاصيل طقس فلسطين اليوم والأسبوع الجاري

كشف الراصد الجوي عبدالقادر صافي، الأحد، عن تفاصيل الأحوال الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع وصول منخفض جوي خماسيني.

وقال الراصد، صافي، إن ارتفاعاً كبيراً يطرأ، اليوم، على درجات الحرارة فيما تسود أجواء جافة ومغبرة وتهب رياح نشطة السرعة إلى قوية أحيانا خاصة جنوب فلسطين وقطاع غزة نتيجة بهذا المنخفض.

وأضاف أن كتلة هوائية باردة تعبر البلاد في ساعات متأخرة اليوم، ويزداد تأثيرها، غدًا الاثنين، مشيرًا إلى وجود فرصة لتساقط زخات من الأمطار فوق العديد من المناطق.

وتوقع الراصد، عودة ارتفاع درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، مع أجواء ربيعية في أغلب المناطق.

وتتأثر فلسطين بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأحد المقبل، وفق القراءات الأولية للخرائط الجوية، التي أشارت إلى عودة محتملة للمنخفضات الجوية الباردة خلال الفترة القادمة وتحديداً منتصف الأسبوع المقبل.