وصول منخفض خماسيني الأحد.. راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية المقبلة

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، أ. عبد القادر صافي، اليوم الأربعاء 1-3-2023، عن حالة الطقس في الاراضي الفلسطينية ، لا سيما مع استمرار تأثير البلاد في اندفاع كتلة هوائية افريقية دافئة.

وقال الراصد الجوي، صافي: إن "ارتفاع أخر يطرأ على درجات الحرارة، غدًا الخميس، فيما تسود أجواء حارة نسبياً معظم المناطق".

وأضاف الراصد: إن "أجواء دافئة بشكل ملحوظ تسود معظم المناطق مع ليل الخميس على الجمعة وفجر وصباح الجمعة".



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وتابعت : "مع ساعات مساء الجمعة تتراجع الأجواء الحارة والدافئة تدرجياً وتنخفض درجة الحرارة وتسود أجواء باردة معظم المناطق ويستمر هذا الانخفاض حتى يوم السبت القادم".

وتوقع صافي: أن تسود أجواء حارة ولاهبة ، الاحد، مصحوبة بهبات نشطة إلى قوية من الرياح مثيرة للغبار نتيجة تأثر فلسطين بمنخفض جوي خماسيني حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أواخر الثلاثينات في بعض المناطق خاصة جنوب فلسطين وقطاع غزة".

وأكمل الراصد: عودة الأجواء الباردة اعتباراً من الاثنين القادم، كتلة هوائية باردة يتوقع أن تتأثر بها فلسطين اعتباراً من الاثنين القادم وفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق العديد من المناطق.