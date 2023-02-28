هل تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني الأسبوع المقبل.. راصد جوي يجيب!

أكد الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء 28-2-2023، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الأراضي الفلسطينية حتي السبت المقبل، بفعل اندفاع الكتلة الهوائية الافريقية إلى المنطقة التي وصلت قبل ثلاثة أيام.

وقال العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن " الكتلة تسببت في ارتفاع ملموس على الحرارة يتجاوز معدلاتها بأكثر من عشرة درجات مئوية، إذ ستصل في المناطق المنخفضة بالتحديد في الأغوار والسهول عند حدود 30 درجة".

وتوقع الراصد، في أنباء أولية وصول منخفض جوي خماسيني مصحوب بتقلبات في الحرارة ومغبرة وهبات قوية من الرياح، وذلك بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه فترة تأثيره قصيرة وسريعة لا تتعدى 48 ساعة".

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كما وتوقع العلامي، بعد هذا المنخفض، وكما تشير الخرائط الجوية اندفاع كتلة هوائية باردة إلى المنطقة تتأثر بها فلسطين، لكن القراءات بشأنها من حيث القوة والتأثير تبقى الآن متواضعة وتتضح خلال الأيام المقبلة.

وشهدت فلسطين الشتاء الحالي عدد من المنخفضات الجوية القوية، صاحبها سقوط زخات من الثلج والبَرَد، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قطبية، أدت إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة، فيما عادت الأجواء الدافئة خلال الأيام الماضية.