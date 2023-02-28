سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء الآن اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، تحديث مستمر يطرأ على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث إنه معرض للارتفاع والانخفاض في ظل الأحداث اليومية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد اللبناني، وهو ما ينعكس على سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لا سنرفق لكم اليوم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وعند الصرافين اليوم الأربعاء 1-3- 2023، خاصة بعد أن شهد الدولار الأمريكي قفزة كبيرة مقابل الليرة اللبنانية في تداولات اليوم، إذ قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ليسجل ما بين 84000 و84400 ليرة لبنانية لكل دولار.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لحظة بلحظة

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لحظة بلحظة، لبنان يعاني من أزمة اقتصادية فتاكة منذ سنوات عديدة، أدت إلى انهيار عملتها الوطنية، وفقدان نسبة كبيرة من قيمتها مقابل العملات الأخرى، لذا يزيد البحث عن سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي الذي ارتفاع اليوم بشكل ملحوظ، وبعد لاحظنا بحثا كبيرا عن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اطلاعكم على، سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لحظة بلحظة.

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الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، وسنرفق لكم سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الصرافين وشركات الصرافة لليوم الأربعاء 1 مارس 2023، فإن سعرها يختلف ويتباين من مكان إلى آخر، إذ وبعد بحث كبير عبر المنصات المخصصة، أظهرت لنا الشاشات قفز سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 45200 ليرة مقابل 45000 ليرة عن يوم أمس الثلاثاء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء، سعر الدولار في السوق السوداء يختلف عن سعره في البنوك أو عند الصرافين، فقد لاحظنا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ليسجل ما بين 84000 و84400 ليرة لبنانية لكل دولار، وسنبقى نرفق لكم تحديث أسعار الدولار مقابل الليرة السورية لحظة بلحظة وفق ما تظهره شاشات التداول المختلة.