سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 1- 3 -2023 في سوريا بالسوق السوداء، تُعاني سوريا منذ أكثر من عقد من عدة أزمات اقتصادية وسياسية، حيث يسود الدمار في البلد الشامي بفعل الاقتتال الداخلي إضافة إلى القصف الإسرائيلي الأمريكي الذي يطال المواطنين والمنشآت الاقتصادية والصناعية في سوريا، وهو ما أدى إلى ضعف الاقتصاد السوري بشكل كبير، كما أدت تلك الأحداث إلى ضعف وانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى الأكثر تداولا في الأسواق العالمية، أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، في هذه المقالة سيرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لمتابعيها الكرام، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية لليوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، إذ أظهرت شاشات التداول المختلفة، أن سعر الدولار الأمريكي استقر عند 7375 ليرة، وفي المقابل انخفض سعر البيع إلى 7440 ليرة، وفي تفاصيل أخرى، فقد بلغت الأسعار يوم أمس الثلاثاء، 7375 ليرة للشراء، و7450 ليرة للبيع.

الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 3 2023

الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 3 2023، يهتم المواطنون في سوريا في معرفة سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث يتوجهون إلى شاشات التداول عند كل صباح للاطلاع على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليت فقدت أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الحرب السورية، إذ إنه وبحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 744 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب من ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية".

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، ولأن اليورو ثاني أقوى العملات المتداولة في الأسواق العربية والأوروبية بعد الدولار الأمريكي، فإن الناس تبحث عن سعر اليورو الأوروبي، حيث نرفق لكم في هذه الفقرة، سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، إذ قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7825 ليرة للشراء، و7899 ليرة للبيع، مقابل 7774 ليرة للشراء، و7859 ليرة للبيع أمس.