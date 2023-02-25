راصد جوي يكشف: هل انتهى الشتاء أم ستعود المنخفضات الجوية قريباً..؟

كشف راصد جوي، اليوم السبت 25/2023، تفاصيل طقس فلسطين حتى بداية الشهر المقبل، موضحاً طبيعة المنخفضات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الراصد الجوي عبد القادر صافي، أن يكون الأسبوع الحالي دافئاً، فيما ستعود المنخفضات الجوية لفلسطين مع بداية شهر مارس المقبل.

راصد جوي لـ"مراسلنا"منخفض جوي سـريع غداً وآخر عميق نهاية الأسبوع

وأفاد الراصد الجوي، أن غداً الأحد وبعد غدٍ الاثنين أجواء دافئة نهارًا باردة نسبيًا ليلًا تسود معظم المناطق.

أما يوم الثلاثاء حتى الجمعة يتوقع أن تسود معظم المناطق أجواء حارة نسبيًا إلى حارة تبلغ ذروتها الجمعة القادمة.

وقال الراصد الجوي :"الشتاء لم ينته وتوقعات بعودة المنخفضات الجوية في نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل."

وشهدت فلسطين الشتاء الحالي عدد من المنخفضات الجوية القوية، صاحبها سقوط زخات من الثلج والبَرَد، وأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قطبية، أدت إلى انخفاض كبير على درجات الحرارة، فيما عادت الأجواء الدافئة خلال الأيام الماضية.