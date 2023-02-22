دعاء 1 رمضان 2023- دعاء اول يوم رمضان 2023-1444، يحل علينا ثاني أيام شهر شعبان المبارك، وهو ما يعني أن العد التنازلي لحلول شهر رمضان 1444 هـ قد بدأ، إذ تبقى على حلول الشهر الفضيل نحو 27 يوماً فقط، وهو ما يستدعي المسلمون إلى التجهيز له والتحضر له نفسيا وذهنيا، حتى يتمكنوا من احياء الشهر الفضيل ولياليه وأدعيته، ومع بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون بالبحث عن دعاء أول يوم رمضان 2023، ليستهلوا الشهر الفضيل بأدعية تقربهم من الله عز وجل.

دعاء اليوم الاول من رمضان 2023 -ادعية 1 رمضان

دعاء اليوم الاول من رمضان 2023 -ادعية 1 رمضان، لا بد لأن يسعى كل مسلم يريد الفوز بالدار الآخرة من خلال العبادات والصلوات والأعمال الصالحة التي تقربه من الله عز وجل، أن يستثمر أيام شهر رمضان المبارك، فهي أيام معدودة لكن أجرها وثوابها عظيمين، حيث أن الكثير من المسلمين يضعون لأنفسهم جدولا لأداء العبادات في الشهر الفضيل بدء من قراءة القرآن الكريم وأداء الليل والتراويح وصولات النوافل وغيرها، لذا فإن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سينشر لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023- 1444.

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دعاء اول يوم رمضان 2023

دعاء اول يوم رمضان 2023، هناك العديد من العبادات لاتي على المسلم أن يؤديها في كل وقت، ويضاعفها ويكثفيها في شهر رمضان وهي قراءة القرآن الكريم، وقيام الليل وأداء التراويح وزيارة الأرحام، إذ إن شرط أداء هذه العبادات هي صدق النية مع الله عز وجل، ويؤديها بقلب صافي لا يحمل الضغينة أو الكره أو الحقد لأي أحد، حتى ينال الجزاء والأجر والثواب المضاعف خلال الشهر العظيم.

دعاء أول يوم رمضان 2023- دعاء 1 رمضان 1444

دعاء أول يوم رمضان 2023- دعاء 1 رمضان 1444، اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين، اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ، اللهم أهَلْه علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.