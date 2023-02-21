فرصة كبيرة للمواطنين لشراء الذهب في غزة.. السبب!

كشف نقيب نقابة الصاغة بالذهب في غزة ، ياسر حبوب، اليوم الثلاثاء، عن سبب انخفاض سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي بالقطاع، إذ وصل عند مستوى البيع 37.30، وشراء 39 دينار أردني.

وأوضح حبوب لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أسعار الذهب تراجعت في هذه الفترة نظرًا لكميات العرض الزائدة وتراجع طلب الشراء، حيث زادت العرض بشكل ملحوظ، وفق قوله، بعد الإعلان عن التسجيل لأداء مناسك الحج.

إذ أن الكثير من المتقدمين للحج وممن لديهم مخزون من الذهب، قد صرفوه في الأسواق، للتسجيل في الحج الذي بلغت نسبة تسديد الدفعة الأولى نحو 1500 دينار أردني، وهو ما ضاعف نسبيًا من كميات العرض، كما يضيف حبوب.

وعن علاقة ارتفاع الدولار أمام الشيكل بعدما رفع البنك الإسرائيلي ، يوم أمس، نسبة الفائدة إلى 4.25 % ، بانخفاض أسعار الذهب محليًا، أكد النقيب، أنه لا يوجد علاقة بذلك، كون الارتفاع جاء على عملة الشيكل غير العالمية.

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وتوقع حبوب، بعودة ارتفاع الأسعار بعد شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحالي "مؤقت" وهو معتاد عليه في هذه الفترة من كل عام.

وعن حركة قوة الشراء والبيع في الأسواق بغزة، بيّن أن أنها ضعيفة نسبيًا نظرًا للأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية عند الأهالي.

ووجه نصائح إلى المواطنين بعدم التسرع في بيع مخزون الذهب في الوقت الحالي إلى للضرورة الملحة.

ويوم أمس، سجل سعر الذهب في الأسواق العالمية نحو 1,858.45 دولارا للأوقية، في ارتفاع بنسبة 0.27% بعدما كان يبلغ قيمة 1,858.45 دولار للأوقية في الإغلاق السابق.