مفاجأة: الذهب علاج فعال للسرطان

كشفت دراسة علمية جديدة أن الذهب علاج فعال للأمراض السرطانية وخاصة بعد نجاح التجارب على الفئران المصابة بسرطان الرئة .

باحثون إسرائيليون نجحوا لأول مرة في إنشاء جزيء يحتوي على الذهب والبلاتين ويظهر ميزة كبيرة في علاج سرطان الرئة، حتى الآن فقط في الحيوانات ، وسيتم تطويره لتطبيقه على البشر.

تم إجراء البحث الجديد في مختبر البروفيسور داني جيبسون، مع طالب الدكتوراه تومر بابو من كلية الصيدلة في الجامعة العبرية،

الدراسة شملت تعاون مع مختبرات البحث في إسرائيل وألمانيا والنمسا وإيطاليا

أظهر الباحثون لأول مرة أنه يمكنهم إنشاء جزيء يحتوي على البلاتين والذهب لعلاج الورم بشكل فعال.

نشأت فكرة الجمع بين البلاتين والذهب من دراسات أظهرت أن الذهب لديه القدرة على أن يكون علاجا إضافيا للسرطان.

يوجد اليوم دواء واحد يعتمد على مشتق من معدن الذهب يسمى Auranofin لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

أظهر التركيب الكيميائي الذي ابتكره الباحثون بجزيء الذهب ميزة كبيرة في الخلايا السرطانية مقارنة بالبلاتين أو الذهب وحده، وحتى مزيج من المعادن عندما لا تكون مرتبطة برابطة كيميائية.

في تجربة أخرى أجروها، تمكنوا من إظهار أن مزيج المعادن يزيد من فرص بقاء الفئران المصابة بسرطان الرئة، ويقلل من السمية مقارنة بمجموعات التحكم. على الرغم من أنها معادن ثقيلة، إلا أن الجمع بينها أدى إلى انخفاض تراكم البلاتين والذهب في أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى.