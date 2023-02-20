سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 20-2-2023 مقابل صرف الليرة اللبنانية، كما هو متوقع ووفقا للأحداث الجارية في لبنان، والتغيرات التي طرأت على البنك الفيدرالي المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة، شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً كبيراً وفق ما أظهرته شاشات التداول المالي في لبنان في تعاملات اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023.

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 20-2- 2023 في جميع البنوك والسوداء

سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 20-2- 2023 في جميع البنوك والسوداء، وعلى صعيد الليرة السورية، فإن تواصل الهبوط مقابل الدولار واليورو الأوروبي والعملات الرئيسية الأجنبية المتداولة في لبنان، يعود ذلك إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تمر به لبنان منذ سنوات مضت، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 20-2- 2023 في جميع البنوك والسوداء مقابل صرف الليرة اللبنانية.

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سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل صرف الليرة اللبنانية

سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل صرف الليرة اللبنانية، يبحث اللبنانيون في كل صباح، عن سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية في تعاملات وتداولات الظاهرة على الشاشات المحلية، حيث كان سعر صرف الدولار الفترة الماضية يبلغ 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي، لكنه تغير مع انهيار الليرة اللبنانية، حيث وصل اليوم إلى نحو 79200، في السوق السوداء وعند الصرافين.

سعر الدولار في لبنان أمام الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار في لبنان أمام الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، وبالحديث عن انخفاض سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، فإن البحث يزيد عن أسعار الليرة مقابل الدولار سواء في السوق السوداء أو عند الصرافين، حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، بين 79200 ليرة و79600 ليرة، مقابل 78700 ليرة و79000 ليرة لكل دولار واحد أمس الأحد.